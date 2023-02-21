Счет перевалил за десять человек: кого из участников «Дома-2» уже нет в живых

Самое долгоиграющее реалити-шоу в истории «Дом-2» выходит уже больше 15 лет. За это время с многочисленными участниками произошли серьезные перемены. Известно, что на сегодня из них нет в живых как минимум 11 человек.

Наверняка многие вспомнят Марию Политову. Девушка пробыла на программе недолго, но оставила неизгладимое впечатление: она скандалила с другими участниками и вообще вела себя странно. В итоге Политова не смогла построить любовь ни с одним из обитателей «Дома-2» и вернулась домой. А в 2017 году всех потрясала страшная новость: Мария скончалась после приема медикаментов.

В 2010 году не стало еще одного участника шоу Андрея Кадетова. Он хотел не только найти любовь, но и подзаработать. Оказалось, что Андрей женат, после чего его попросили уйти с проекта. Зимой того же года Кадетова не стало: прямо на улице он был убит неизвестным лицом.

Самая трагичная история произошла с Оксаной Аплекаевой. Яркая блондинка прибыла на шоу в 2005 году и очень понравилась зрителям. Увы, счастья на «Доме-2» она не нашла, после чего вернулась домой. Оксана стала моделью и обзавелась сомнительными знакомыми. Один из них увез Аплекаеву в неизвестном направлении, а через четыре дня ее тело нашли на дороге.

Также в списке погибших участников шоу числятся Петр Авсецин, Кристина Калинина, Оксана Корнева, Анастасия Тарасюк, Полина Лобанова и другие.