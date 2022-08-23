Счет на десятки миллионов: сколько готовы заплатить за выход Пугачевой на сцену

Алла Пугачева вот уже несколько лет не выступает на концертах и официально завершила свою карьеру. Многие фанаты мечтали увидеть Примадонну на сцене и неоднократно предлагали ей весьма завидные гонорары, однако всегда слышали отказ. Сейчас же, как оказалось, после отъезда супруги Максима Галкина за границу интерес к ее выступлению вырос в разы, а вместе с ним и возможный гонорар.

Как пишет портал «Комсомольская правда », сегодня Алла Пугачева просит за свое выступление 350 тысяч евро или примерно 21 млн рублей. Это самая высокая зарплата среди отечественных звезд, уехавших из страны за последнее время, и один из самых больших гонораров в целом. При этом, как уверяют промоутеры, сумму можно назвать номинальной, ведь Примадонна вряд ли согласится выступать даже за такие деньги.

У ее супруга Максима Галкина также весьма высокая заработная плата. За корпоратив он, например, просит чуть больше 7 млн рублей. Больше запросы лишь у Земфиры и нескольких других артистов.