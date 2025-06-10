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Счет идет на миллиарды: «Бриллиантовая рука» в российском прокате собрала бы в пять раз больше, чем лучший фильм Нолана

10 июня 2025 07:58
Счет идет на миллиарды: «Бриллиантовая рука» в российском прокате собрала бы в пять раз больше, чем лучший фильм Нолана

С математикой поспорить трудно.

Можно ли сравнивать Леонида Гайдая и Кристофера Нолана? На первый взгляд — у них нет ничего общего, кроме массовой любви зрителей. Но один именитый продюсер уверен, что, если бы советскую комедию выпустили в наше время, она могла бы не просто на равных конкурировать с современными блокбастерами, но и оставить их далеко позади.

Создатель «Амедиатеки» и экс-глава СТС Александр Акопов в интервью РБК заявил, что сегодня у российского кино есть необычный конкурент — советский кинематограф. И главный его герой — это не только Шурик или Штирлиц, но и Семён Горбунков с его злополучной гипсовой рукой. Недаром ведь вышедшая в 1969 году «Бриллиантовая рука» собрала 80 миллионов зрителей.

Счет идет на миллиарды: «Бриллиантовая рука» в российском прокате собрала бы в пять раз больше, чем лучший фильм Нолана

Если перенести эти цифры в современные реалии, то при средней цене билета в 500 рублей, комедия Гайдая собрала бы... 40 миллиардов рублей, уверяет Акопов. Или, если проще, около полумиллиарда долларов.

Для сравнения: «Престиж», который многие фанаты называют одним из лучших фильмов Нолана, заработал $109 млн, а «Довод» — $365 млн. Даже вместе они и близко не дотягивают до «Бриллиантовой руки».

Конечно, это гипотетика. Тогда не было интернета, выбора стримингов, а в кино шли все. И конкурентов в лице вселенных Marvel и десятков новинок в неделю тоже не было. Зато был Гайдай, Никулин, гениальный ритм и фразы, ушедшие в народ.

Счет идет на миллиарды: «Бриллиантовая рука» в российском прокате собрала бы в пять раз больше, чем лучший фильм Нолана

Так что, если бы сегодня в кино вышел тот самый фильм с фразой «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты», он мог бы собрать больше, чем большинство современных блокбастеров. И, возможно, стал бы самым кассовым фильмом года — даже без IMAX и 3D.

Ранее мы писали: «Поклон Гайдаю»: тонкую отсылку к великой комедии в «Маше и Медведе» распознать непросто — поймут лишь знатоки кино СССР

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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