Щербакова вывела из тени двух сестер: эти кадры разочаровывают, и вот почему

В Telegram-канале Анны Щербаковой за ее успехами и поражениями следят более ста тысяч человек. Однако спортсменка не спешит делиться с поклонниками приватными моментами личной жизни. И после редкого откровения звезды фигурного катания становится понятно почему.

В минуту слабости Щербакова поделилась редким фото с родными сестрами. Причем кадр сделан на льду, где вся семья проводила досуг, катаясь на коньках. В комментариях к публикации началась настоящая битва среди хейтеров и фанатов.

Одни наперебой делали комплименты грациозным девушкам и отмечали их схожесть между собой. Другие же выразили противоположное мнение, которое сводилось к следующему: Щербакова зря выложила в Сеть своих сестер, ведь на ее фоне девочки просто «серые мышки» и «яблочки», которые очень далеко укатились от яблоньки. Фигуристка такого рода комментарии проигнорировала и мудро не стала отвечать на критику.