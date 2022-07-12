Щербакова проговорилась об участии в «Ледниковом периоде»: вот что она сказала

Недавно победительница Олимпийских игр этого года Анна Щербакова начала работать с известным тренером и хореографом Ильей Авербухом. Молодая фигуристка представила новый романтический номер, который поставил Авербух в рамках шоу «Чемпионы в Сочи». Также она участвовала и в групповом представлении вместе с Евгенией Медведевой и другими спортсменками.

Для Щербаковой такие показательные хореографические программы оказались в новинку, ведь у нее есть опыт только профессиональных соревнований. Тем не менее принимать участие в ледовых спектаклях, которые часто ставит Авербух, она пока не готова. По словам Анны, ее пугают поддержки в паре, так как она привыкла кататься одна и полагаться только на себя.

По этой же причине спортсменка не собирается сейчас становиться участницей популярного проекта «Ледниковый период». В беседе с порталом «Спорт24 » фигуристка призналась, что нервничает даже если смотрит на парное катание профессионалов, что уж говорить о работе с новичком.