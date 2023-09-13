Щербакова приняла неожиданное решение: отношение людей к фигуристке не будет прежним

В самое ближайшее время отечественные фигуристы собираются представить свои программы, с которыми будут выступать в новом сезоне. Любители спорта ждут от своих любимых спортсменов новых рекордов, однако не так давно стало известно, что некоторые из звезд катка не примут участие в мероприятии.

Так, Анна Щербакова не планирует представлять свою программу. Девушка не появится на льду и, вероятнее всего, не будет участвовать в ближайшем спортивном сезоне. Причина связана с мононуклеозом, из-за которого она не может полноценно тренироваться.

Неожиданная новость шокировала поклонников Щербаковой. Одни фанаты с недовольством заметили, что фигуристка продолжает участвовать в ледовых шоу, однако решила поставить карьеру на паузу. Другие же пожелали 19-летней знаменитости скорейшего выздоровления. По их мнению, она непременно проявит себя в большом спорте.