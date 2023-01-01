Щенков не успевали менять: съемки «101 далматинца» обернулись кошмаром

Семейный фильм «101 далматинец» вышел на экраны в 1996 году, став одним из главных хитов Disney. Зрители всех возрастов остались в восторге от доброго фильма, но никто из них не мог себе представить, насколько трудоемкими оказались съемки истории.

Дело в том, что главными актерами в фильме были собаки. Создателям фильма необходимо было пригласить множество щенков и взрослых собак, что само по себе было большой проблемой. Однако во время работы режиссер Стивен Херек понял, что молодые далматинцы растут чересчур быстро и к концу съемок уже станут взрослыми собаками.

Чтобы разрешить ситуацию, создатели фильма приняли неожиданное решение: они начали заменять щенков. Каждые две недели на площадку прибывали новые четвероногие артисты, а закончившие свои смены собаки возвращались домой. Всего же в фильме приняло участие 230 щенков и 20 взрослых собак, которые и воплотили любимые образы.

В итоге старания Херека и коллег оправдались. Популярность породы выросла в несколько раз, а через несколько лет зрители увидели продолжение фильма.