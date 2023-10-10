«Щекотливые моменты»: Серова застали врасплох вопросом о связи с женой Абдулова

В течение 17 лет Александр Абдулов был женат на актрисе Ирине Алферовой. Пару называли одной из самых красивых в стране, но в 1993 году они неожиданно решили развестись.

Как предполагали поклонники, причиной мог стать Александр Серов. В тот период Алферова снялась в весьма откровенном видео музыканта, что, как была уверена публика, лишь подтверждает их связь. О романе рассказал и фотограф Валерий Плотников, который якобы знал все детали случившегося. Но сам музыкант старался никак не комментировать ситуацию, однако не так давно раскрыл правду фанатам.

Как признался Серов, он не хочет вспоминать такие давние истории. И несколько лет назад рассказал все детали их отношений в шоу Андрея Малахова. А подобные провокации и попытки прославиться за счет давних скандалов считает неуместными, ведь давно не может похвастаться популярностью и новыми хитами.