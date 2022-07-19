«Щекотливые моменты»: Серов не смолчал о связи с женой Абдулова

Александр Серов прокомментировал слухи о своем романе с Ириной Алферовой. Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Абдулов расстался со своей женой именно из-за него.

Как рассказал светский фотограф Валерий Плотников, прославленный музыкант пригласил актрису сниматься в один из своих клипов. Он сделал это специально, когда Абдулов был на гастролях. Артист не оценил участие супруги в таком творчестве и не смог скрыть свою ревность, из-за чего пара и рассталась после 17 лет совместной жизни.

Как оказалось, эти домыслы нельзя считать правдой. По словам Серова, он не понимает, зачем нужно вспоминать старые истории, выставлять их на всеобщее обсуждение спустя годы и привлекать внимание к его личной жизни. «Я не та личность, на которой можно акцентировать внимание и вспоминать щекотливые моменты», — цитирует слова музыканта Telegram-канал «Звездная пыль ».

Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы

При этом артист не скрывает, что он даже лично не знаком с фотографом, который на всю страну делится историями о его романах и обсуждает их с журналистами.