Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Щекотливые моменты»: Серов не смолчал о связи с женой Абдулова

«Щекотливые моменты»: Серов не смолчал о связи с женой Абдулова

19 июля 2022 11:30
«Щекотливые моменты»: Серов не смолчал о связи с женой Абдулова

Музыкант привлек внимание к своей личной жизни.

Александр Серов прокомментировал слухи о своем романе с Ириной Алферовой. Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Абдулов расстался со своей женой именно из-за него.

Как рассказал светский фотограф Валерий Плотников, прославленный музыкант пригласил актрису сниматься в один из своих клипов. Он сделал это специально, когда Абдулов был на гастролях. Артист не оценил участие супруги в таком творчестве и не смог скрыть свою ревность, из-за чего пара и рассталась после 17 лет совместной жизни.

«Щекотливые моменты»: Серов не смолчал о связи с женой Абдулова

Как оказалось, эти домыслы нельзя считать правдой. По словам Серова, он не понимает, зачем нужно вспоминать старые истории, выставлять их на всеобщее обсуждение спустя годы и привлекать внимание к его личной жизни. «Я не та личность, на которой можно акцентировать внимание и вспоминать щекотливые моменты», — цитирует слова музыканта Telegram-канал «Звездная пыль».

Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы

При этом артист не скрывает, что он даже лично не знаком с фотографом, который на всю страну делится историями о его романах и обсуждает их с журналистами.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Related video