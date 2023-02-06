Щеки уши закрывают: вздрогнете, увидев юную Елену Яковлеву (фото)

Именитая советская и российская актриса Елена Яковлева начала сниматься на заре 80-х. Многим она запомнилась как стройная красавица с большими выразительными глазами, но мало кто знает, как артистка выглядела в своих дебютных ролях.

Яковлева не всегда отличалась изящными чертами лица. В далекой юности актриса была пухлощекой девушкой и обладала пышными формами. Об этом ясно говорят кадры из фильмов начала 80-х «Двое под одним зонтом» и «Сильная личность из 2 „А“», где Елена выглядит совсем не такой, какой зрители привыкли ее видеть. Многие фанаты точно удивятся, увидев любимицу в таком виде.

Через несколько лет Яковлева похудела, что пошло на пользу ее карьере. Артистка стала получать главные роли. Всесоюзная слава пришла к Елене после выхода скандальной драмы «Интердевочка», которая изобличала пороки советского общества конца 80-х.

Но, пожалуй, самой известной ролью Яковлевой стала Каменская в одноименном сериале. Картина выходила в начале нулевых и стала настоящим телехитом. Сегодня актриса продолжает активно сниматься в кино. Из последних работ на ее счету сериал «Склифосовский» и нашумевшая комедия «Чебурашка».