Щеки прочь: народная любимица из «Фабрики звезд» решилась на пластику

Выраженные скулы и впалые щеки — один из бьюти-трендов последних лет. Но не все звездные красавицы могут похвастаться ими от природы, тогда на помощь приходит операция по удаления комков Биша. Они превращают круглые щечки в элегантные и резко очерченные скулы. Не устояла перед соблазном получить драматичный рельеф лица и певица Юлия Паршута.

Звезда седьмого сезона «Фабрики звезд» с первого появления на экранах очаровала зрителей глубоким низким голосом и модельной внешностью. Тогда Юлии не было и 20 лет, и пухлые щечки на высокой и стройной девушке казались возрастной особенностью.

Но годы шли, а щеки артистки так и не приобрели аристократической худобы. Тогда девушка решила обратиться за помощью к пластическим хирургам. Сама певица никогда не комментировала слухи об операции, но поклонники уверены — похудание тут ни при чем, ведь Юля и раньше была очень стройной.