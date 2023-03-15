Щеки нос закрывали: не поверите, какой была Ирина Алферова до всенародной славы (фото)

В советское время Ирина Алферова считалась одной из самых привлекательных актрис. Однако далеко не все вспомнят, какой она была в начале своего карьерного пути.

Алферова дебютировала в картине «Учитель пения», которая вышла в 1972 году. На тот момент Ирина была еще студенткой театрального вуза, и из-за неопытности ей не доверили озвучить роль. В те годы Алферова была симпатичной и миловидной девушкой, однако в ее облике не хватало изысканности и стати, которые появились с возрастом. Кроме того, лицо актрисы было пухлым, а большие щеки едва не закрывали ее нос. Пример Алферовой — это тот редкий случай, когда годы пошли актрисе только на пользу.

В картине «Учитель пения» вместе с Ириной снялась целая плеяда великолепных советских артистов: Александр Демьяненко, Евгений Евстигнеев, Ольга Волкова, Андрей Попов. В центре сюжета картины — история учителя пения Ефрема Соломатина. Он получает в подарок от подопечных пса Тинга, которого приносит в свою маленькую квартиру. Но внезапно собака исчезает в тот момент, когда семья собралась переехать в другое жилье.