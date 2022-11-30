Щеки не помещаются в кадр: такой толстой Ханде Эрчел мало кто видел

Ханде Эрчел известна на весь мир не только своей актерской карьерой, но и эффектной внешностью. Миллионы поклонниц признаются, что мечтают быть похожими на турецкую звезду и пытаются узнать секрет ее внешности. При этом мало кто знает, что до популярности Эрчел выглядела совсем иначе.

В самом начале карьеры артистка страдала от лишнего веса. Она выглядела весьма пухлой, лишь отдаленно напоминая свою современную версию. Именно такой ее можно увидеть, например, в сериале «Дочери Гюнеш». В таком виде знаменитость ходила несколько лет, а после решила работать с собственной внешностью.

В течение короткого срока Эрчел удалось избавиться от 20 килограммов. Она пять дней в неделю ходила в тренажерный зал, пила много воды и сидела на специальной диете. С того времени артистка старается следить за собственной внешностью и не позволяет себе изменений в весе.

При этом сама Эрчел не распространяется о том периоде жизни. Даже в своих социальных сетях, которые она ведет с 2014 года, артистка удалила все снимки, на которых заметен лишний вес, оставив только эффектные фотографии.