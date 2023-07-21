Щеки на весь экран: принца Филофея из советской сказки не узнать

Андрей Анкудинов прославился на заре 90-х. Актер стал узнаваемым после выхода картины «Рок-н-ролл для принцесс», где ему досталась роль принца Филофея. После этого Анкудинов появился в весьма успешном фильме «Самолет летит в Россию».

Актер снимается в кино по сей день, правда, ему достаются малозаметные роли. Также артист выходит на театральные подмостки и подрабатывает ведущим разных мероприятий и концертов.

В свои 60 лет актер полон сил и энергии, но он сильно изменился внешне. Андрей Робертович заметно поправился и отрастил щеки. Трудно поверить, что когда-то он был стройным юношей с интересным худощавым лицом. Возраст совсем не пощадил «принца», о котором 30 лет назад грезили миллионы женщин.

Впрочем, забвение ничуть не печалит Андрея Робертовича. Артист оказался весьма разносторонним человеком, и он точно не пропадет в жизни. Артист является мастером спорта по бальным танцам, а также владеет несколькими иностранными языками. Кроме того, Анкудинов владеет игрой на фортепиано и гитаре.