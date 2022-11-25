Щеки на глаза наползают: посмотрите, как изменился красавчик Кевин из «Американского пирога»

Роль Кевина в «Американском пироге: Все в сборе» сделала Томаса Иэна Николаса звездой. Проект вышел в 2012 году и стал для актера последним. Сохранить свою популярность ему так и не удалось.

Артист решил навсегда оставить съемочную площадку. Кино он предпочел музыку и создал собственную группу, которую назвал TNB. Кроме того, Томас женился и обзавелся двумя детьми.

Поклонники помнят, каким красавчиком Кевин был на экране, и теперь с недоумением смотрят на его фотографии в социальных сетях. Интернет-пользователи отмечают, что за прошедшие годы внешность знаменитости подверглась колоссальным изменениям, и, увы, не в лучшую сторону.

К своим 42 годам актер и музыкант успел обзавестись лишним весом, из-за которого еще и щеки на глаза наползают. Однако, судя по всему, Томас не придает этому никакого значения.