Щеки глаза закрывают: в этой малышке Пелагею узнать можно только по голосу

Певица Пелагея известна как исполнительница народных песен и судья шоу «Голос». Сегодня мало кто вспомнит, как артистка выглядела на заре своей карьеры.

Свой путь к славе Пелагея начала еще в детском возрасте. В восемь лет будущая звезда поступила в музыкальную школу при консерватории в Новосибирске. В десятилетнем возрасте Пелагея перебралась в Москву, а в 11 стала самой юной участницей КВН на тот момент и исполняла там песенные партии. Артистка выступала за команду Новосибирского государственного университета. Тогда-то она и прославилась на всю страну — зрителей покорили ее талант, артистизм и неуемная энергия.

Узнать в той пухлощекой простоватой девочке нынешнюю стройную и изящную Пелагею практически невозможно, ее выдает только звонкий голос и широкая улыбка. За последнее десятилетие певица сильно изменилась, и дело не только в возрасте. Она резко похудела, избавилась от морщин и даже исправила зубы. Восхищенные поклонники отмечают, что из простушки-хохотушки она превратилась в роковую леди, а это пошло ей только на пользу.