Щеки глаза закрыли: юную Мэри Поппинс узнать можно было только по родинке (фото)

Наталья Андрейченко воплотила образ элегантной и изысканной Мэри Поппинс на экранах. Но мало кто знает, что ради этой знаковой роли актрисе пришлось похудеть 15 килограммов.

Артистке удалось сбросить вес за какие-то две недели — настолько Андрейченко была замотивирована. Но до этого актриса никогда не считалась обладательницей стройной фигуры.

Громкий прорыв Андрейченко в кино состоялся в 1978 году, когда она сыграла в фильме Андрея Кончаловского «Сибириада». В этой эпопее юная артистка сыграла Настю Соломину. Тогдашняя Наталья совсем не походила на будущую аристократичную Мэри Поппинс. Молодая Андрейченко была круглолицей пышкой с большими щеками. Узнать ее можно лишь по одной детали — выдает актрису узнаваемая родинка над губой.

Позднее режиссер Андрей Кончаловский вспоминал, как выглядела тогда Наталья: «Я смотрел на ее икры, плотные, сбитые — вся казалась сделанной из одного куска». Уже через пять лет Андрейченко изменилась до неузнаваемости, превратившись в икону стиля и элегантности.