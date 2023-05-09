Щедрый жест юной Инны Чуриковой сегодня приведет в ужас каждого

Инна Чурикова родилась в разгар Второй мировой войны — ее детство было полно нужды и лишений. Несмотря на все это, в нем находилось и место для праздника.

Артистка не забыла, как трудно ее семье приходилось в послевоенное голодное время. На всю жизнь знаменитость запомнила, как однажды к ним в гости приехал ее дядя по материнской линии. Он привез с собой банку сгущенного кофе.

Мама будущей звезды поспешила угостить ее этим лакомством, намазав его на кусочек белого хлеба. Однако трапезничать в одиночку Чурикова не захотела. Она выбежала во двор, где ее встретили другие ребята, которым было буквально по три-четыре года.

Сегодня этот щедрый жест юной Инны Чуриковой приведет в ужас каждого, но тогда это было чем-то невероятным. «Я ощутила себя самым богатым человеком: сама кусочек откусила и дала всем попробовать. И это было счастье для всех нас», — предалась воспоминаниям Инна Михайловна.