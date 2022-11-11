Щедрость не знает границ: эти знаки Зодиака никогда не жалеют денег

Названы знаки, которые всегда готовы прийти на помощь в сложной финансовой ситуации.

Щедрость - качество, которое особенно ценится в людях, поскольку встречается не так уж часто. Как правило, финансовый альтруизм нам не свойственен - каждый стремится оставить свои кровные при себе. Тем не менее во все века находятся люди, которые проявляют неслыханную щедрость и легко расстаются со своими сбережениями: отдают их на благотворительность, делают дорогостоящие подарки своим близким, охотно дают в долг крупные суммы. По мнению астрологов, наименее меркантильные и жадные люди рождаются под определенными знаками зодиака. Рассказываем, кто же они, главные зодиакальные альтруисты.

Близнецы

Если и существуют на свете люди, для которых материальные ценности не имеют практически никакого значения, то родились они под знаком Близнецов. Представители воздушной стихии не трясутся над златом, словно Кощей Бессмертный, они считают, что финансы существуют исключительно для того, чтобы приносить радость себе и окружающим.

Поэтому они охотно дают крупные суммы в долг да и просто помогают деньгами нуждающимся, не требуя ничего взамен.

Лев

Зачастую окружающие считают Львов слишком гордыми и заносчивыми для того, чтобы обращать внимание на чужие беды и помогать в их решении. Однако эти люди крупно ошибаются. Уроженцам огненного знака свойственны щедрость и великодушие, просто, в отличие от многих людей, они предпочитают делать добрые дела не на публику, а тайно. Нередко Львы берут шефство над нуждающимися семьями или сотрудничают с благотворительными фондами.

Водолей

Представители воздушного знака с радостью окажут помощь тем, кому это необходимо.

Водолей всегда готов предоставить солидную сумму другу, коллеге, близкому человеку, а в особенно экстремальных случаях готов простить долг и позабыть о нем.

Даже если уроженец знака не располагает финансовыми средствами, он обязательно поддержит морально, да так, что человеку действительно станет легче.

Рыбы

Рыбы обладают настолько чуткой и нежной душой, что просто не могут не откликнуться на чужую беду.

Благодаря хорошо развитой интуиции и эмпатии они без слов понимают, когда человек нуждается в помощи.

Дом уроженцев водного знака всегда открыт для тех, кто нуждается в приюте, тепле, ласковом слове. очень часто Рыбы занимаются благотворительностью, но при этом не трубят о своих добрых делах на всех углах.