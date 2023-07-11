Щечки и пышная грудь: в Кабаевой все сложнее узнать прежнюю худенькую гимнастку

После завершения спортивной карьеры Алина Кабаева редко появляется на публике. Вот почему каждый выход в свет именитой гимнастки активно обсуждается в СМИ. Особенно сильно многих волнует изменившаяся внешность чемпионки.

Когда-то Кабаева была тонкой и звонкой — своим изяществом подопечная Ирины Винер восхищала всех вокруг. Но, завершив выступления на соревнованиях, спортсменка, судя по всему, перестала тщательно следить за своей физической формой. И теперь она все больше похожа на настоящую русскую женщину с выдающимися формами.

На днях знаменитость появилась в своей Академии художественной гимнастики, где пообщалась с юными спортсменками. В Сеть попало видео с этой встречи, и на нем видно, как сильно располнела Кабаева. В глаза бросаются полные щеки, пышная грудь и округлые бедра олимпийской чемпионки, и поклонники не знают, радоваться или же огорчаться такому преображению звезды.