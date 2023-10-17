Щечки хомячка и большие глаза: дочь Пелагеи растет настоящей русской красавицей

Дочь Пелагеи с головой погружается в шоу-бизнес. Не так давно в Сети обсуждали импровизированное выступление маленькой Таисии на концерте у матери. И вот теперь девочка вновь оказалась в центре внимания.

Певица выступает в качестве наставника в шоу «Голос. Уже не дети». Знаменитость взяла с собой шестилетнюю наследницу на съемки программы и даже уступила на время ей свое красное кресло. Кадры с малышкой произвели фурор.

Поклонники артистки в очередной раз убедились в том, что ее дочь растет настоящей русской красавицей. У Таисии милые пухлые щечки, как у хомячка, и большие лучезарные глаза. Ее обаяние чувствуется даже через экран: многие не сомневаются, что кроху ждет успешная сольная карьера.

Хотя нельзя исключать, что все сложится по-другому. Первоклассница может пойти по стопам отца, хоккеиста Ивана Телегина, и заняться спортом.