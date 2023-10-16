«Счастья полные штаны»: таким Костомарова после выписки вы еще не видели

Роман Костомаров из-за тяжелой болезни провел несколько месяцев в больнице и вышел оттуда, лишившись обеих ног ниже колена и кистей рук. Казалось, в день выписки олимпийский чемпион был таким счастливым, что повторить эти эмоции уже не сможет. Но недавно у спортсмена появился новый повод для радости.

В социальных сетях Романа опубликовано видео, на котором он впервые после больницы снова сидит за рулем. Не сдерживая восторга, Костомаров крутит баранку перебинтованными руками. «Счастья полные штаны», — подписал ролик фигурист.

Недавно спортсмен приобрел новенький кроссовер Exceed RX. Поклонники предположили, что за рулем будет сидеть Оксана Домнина, но, оказалось, Роман планирует и сам вернуться за руль. Подвергать риску других участников дорожного движения Костомаров не стал, ведь тренировался на мотоциклетной трассе. В кадре можно увидеть, что спортсмен отлично справляется и с поворотами, и с торможением. Ликующего фигуриста поддерживает сидящая рядом супруга.