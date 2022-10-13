Счастья не видать: эти три пары знаков Зодиака обречены на крах в любви

Астрологи убеждены - для того, чтобы романтический интерес перерос в нечто большее, одного лишь взаимного притяжения недостаточно. Необходимо, чтобы партнеры идеально дополняли друг друга по гороскопу. Некоторым знакам зодиака просто не суждено быть вместе - их попытки встречаться и жить вместе с самого начала обречены на провал.

Близнецы и Лев

Уроженцы воздушного и огненного знака - слишком уж яркие и неординарные личности, чтобы быть вместе. И Близнецы, и Львы обожают, когда все взгляды устремлены на них, поэтому если рядом с ними появится конкурент, они его не потерпят. Даже если это будет любимый партнер.

Кроме того, представители этих двух знаков обладают слишком разными взглядами на жизнь.

Близнецам словно воздух нужна свобода, когда их начинают контролировать или в чем-то ограничивать, они сразу же норовят ускользнуть. Льву, в свою очередь, важно быть для избранника непререкаемым авторитетом и иметь над ним власть. Поэтому очень скоро эта пара расстанется из-за разницы характеров.

Дева и Рыбы

В этой зодиакальной паре оба партнера как будто бы говорят на разных языках. Дева твердо стоит на земле, это практичный и до мозга костей рациональный знак. Ему нужно раскладывать все по полочкам - в прямом и переносном смысле. Рыбы, в свою очередь, настоящие мечтатели, которые спускаются на грешную землю только по особым случаям.

Творческий беспорядок на голове, в голове и в квартире - это их обычное состояние. Поэтому представителям земного и водного знака практически невозможно ужиться вместе.

Девы будут требовать от избранника ходить по струнке, чего Рыбы в силу своих личных качеств сделать не могут. Совместная жизнь быстро станет для них мучением.

Козерог и Овен

Отношения двух сильных личностей рано или поздно превратятся в поединок. Поэтому одинаково амбициозные и упрямые представители земного и огненного знака рано или поздно начнут бодаться.

Вспыльчивый Овен не терпит, когда за него что-то решают, а сдержанные, но обладающие мощным внутренним стержнем Козероги как раз таки грешат тем, что выбирают за двоих.

Каждый из этих двух знаков стремится стать в паре лидером, что неизбежно ведет к конфликтам и жаркой борьбе за право первого голоса. Идти на компромисс Козероги и Овны одинаково не умеют - им проще разбежаться, чем искать пути к взаимопониманию. Впрочем, в их случае таких путей может и вовсе не быть.