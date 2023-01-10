Счастья не построят: эти знаки Зодиака самые несовместимые в любви

В самом начале отношений, когда бал правят чувства и эмоции, мы закрываем глаза на недостатки и несовершенства партнера. Кажется, что они и вовсе не имеют никакого значения - а как иначе, если кровь бурлит и в голове есть только одна мысль: “Этот человек - моя судьба”? Однако как только розовый туман начинает потихоньку рассеиваться, приходит осознание, что отрицательные черты второй половинки играют роль, и еще какую. Есть только два пути - пойти на компромисс и остаться или расстаться. При решении этой дилеммы астрологи советуют обратить внимание на знак зодиака избранника - вполне возможно, что никакие уступки не помогут и ваша пара с самого начал была обречена на разрыв.

Телец и Близнецы

Будучи соседями по гороскопу, Близнецы и Телец невольно испытывают друг к другу притяжение. Вот только на этом приятное в их взаимоотношениях заканчивается. Представители земного знака мечтают о настоящей семейной жизни, домашнем очаге, детях и домашнем питомце. Близнецы, в свою очередь, от перспективы осесть на одном месте приходят в тихий ужас и норовят улизнуть. Поэтому между этими знаками никогда не будет взаимопонимания.

Телец будет ревновать ветреных партнеров к их образу жизни и новым знакомым, а Близняшки - злиться и раздражаться.

Дева и Водолей

Сложно найти более несовместимую пару, чем представители земной и воздушной стихий. Дева любит, когда все разложено по полочкам, Водолей, в свою очередь, боготворит хаос.

Первый знак жить не может без планирования и расписаний, у второго при одном только виде распорядка дня с подъемом в шесть утра сводит челюсти.

Возможно, взаимные чувства способны ненадолго свести эти две противоположности, но чем дальше будут развиваться отношения, тем сильнее будет приходить осознание: ничего хорошего из этого союза не получится. Слишком уж они разные.

Стрелец и Козерог

Люди, рожденные под знаками Стрельца и Козерога, не найдут общего языка. Представители огненного знака - слишком уж легкомысленные и необязательные, они могут дать обещание и через минуту о нем забыть, в то время как Козерог будет терпеливо дожидаться обещанного. Уроженцы земного знака, в свою очередь, требовательны и любят контролировать вторую половинку, что не придется по вкусу свободолюбивому и независимому Стрельцу.