Счастья Катерине не видать: Баталов одной фразой раскрыл всем глаза на Гошу

После выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит» зрительницы поделились на два лагеря. И споры между ними не утихают до сих пор. Одни женщины искренне радуются, что Катерина все-таки обрела счастье с Гошей, а другие считают, что никакого будущего у такой пары нет. По их мнению, героя Алексея Баталова нельзя назвать идеальным мужчиной, а за его внимание уж точно не стоит так активно бороться.

Как выяснилось, этой же позиции придерживался и сам исполнитель роли. Актер даже не хотел соглашаться на съемки, считая своего персонажа отрицательным героем. Позже в интервью Баталов заявлял, что Гоша — «ненадежный товарищ».

«Такие мужчины после свадьбы могут сразу концерт устроить, а потом еще и огреть супругу бутылкой», — заявил актер.

В подтверждение своих слов артист напомнил о загадочном первом браке Гоши и его готовности решать вопросы кулаками. Кроме того, по мнению Баталова, негативно влияет на мужчину и зависимость от спиртного. Поэтому актер неутешительно предрекал, что настоящие проблемы в жизни Катерины начнутся как раз во время совместной жизни с избранником.