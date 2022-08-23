«Счастливый билет» с Пеговой не вытянул: как сложилась жизнь победителя «Танцев со звездами»

Яркая танцевальная пара Ирины Пеговой и Андрея Козловского завоевала сердца миллионов зрителей в проекте «Танцы со звездами» в 2015 году. Они уверенно прошли через 11 отборочных туров и одержали победу в финале. Казалось, что танцорам под силу любой танец — от зажигательного ча-ча-ча до страстного танго. Козловский так внимательно и бережно относился к партнерше на паркете, что сплетники начали даже судачить об их романе.

Но тот факт, что отношения в паре были лишь рабочими, подтвердил скорый отъезд белорусского танцора из России после окончания телешоу. Как оказалось, в США Андрей жил еще с 2008 года. Тогда в Штатах он столкнулся с проблемой выбора партнерши, так как не у всех танцовщиц были нужные визы. Козловскому даже пришлось подавать объявления на специализированных сайтах, потому что он не мог продолжать карьеру в одиночку. В 2012 году на сообщения Андрея отозвалась девушка из Исландии по имени Аста, с которой танцор и начал выступать.

Аста ожидала его в США и пока Андрей танцевал с Пеговой в проекте. Они возобновили карьеру, но ненадолго: в этом августе в соцсетях Андрей дал понять, что его танцевальная пара с Астой распалась. По всей видимости, ему снова придется сделать паузу в работе, пока он не найдет другую партнершу, передает «Комсомольская правда ».