Счастливицы: обладательницы этих женских имен живут дольше остальных

Последние научные исследования говорят о том, что шансы прожить долгую и счастливую жизнь имеют не только сторонники здорового образа жизни, но и обладатели оптимистичного склада характера. Особенно это касается женщин - ученые Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета обнаружили, что позитивный настрой значительно повышает вероятность дожить до 90 лет, независимо от расы или этнической группы. Свой вклад в продолжительность жизни вносит и имя человека, наделенное особой энергетикой. Эксперты в области эзотерики перечислили женские имена, которые приносят своим обладательницам долголетие.

Анастасия

В женском имени Анастасия заложена положительная энергетика, ведь в переводе с греческого оно означает “возвращенная к жизни” или “возрожденная”. Это накладывает на судьбу обладательницы особый отпечаток.

Настя от природы обладает крепким иммунитетом, к тому же она тщательно следит за своим здоровьем.

Неудивительно, что в большинстве случаев она доживает до преклонных лет.

Даже в глубокой старости обладательница этого имени может похвастаться ясностью ума и стремлением к саморазвитию. Вместе с внуками она постоянно изучает что-то новое и интересное.

Надежда

Это имя говорит само за себя. Обладательница имени Надежда - женщина оптимистичная, целеустремленная, всегда полная энергии и сил. Рядом с ней невольно испытываешь подъем духа.

Мудрецы считают, что именно любовь и интерес к жизни способствует долголетию. В случае с Надеждой именно так и происходит - при том, что она не всегда обладает крепким здоровьем, ей помогает внутренняя сила.

Позитивный настрой позволяет Наде избегать обилия нервов и стресса в жизни.

На пенсии она, как и в молодости, всегда пребывает в отличном настроении и заряжает им окружающих.

Ольга

“Святая” или “священная” - так переводится имя Ольга, пришедшее к нам из скандинавских языков. Это сильная духом, но в то же время спокойная и мудрая женщина, любящая жизнь и своих близких.

Довольно часто благополучие родных людей становится для Ольги смыслом всей жизни.

А когда дети и внуки отвечают обладательнице имени тем же, этого достаточно, чтобы она жила долго и счастливо.

Гармония с собой и окружающим миром - вот то, что свойственно Ольге на любом этапе ее жизни, и в юности, и в глубокой старости. Она всегда излучает особую светлую ауру.