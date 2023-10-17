Счастливчиков пятеро: этим знакам зодиака будет сказочно везти до конца октября

Их жизнь может полностью измениться, а все планы осуществятся.

Во второй половине октября будет ощущаться влияние так называемого коридора затмений: сначала солнечного, а потом лунного. И дни с 14 по 28 число для представителей некоторых знаков зодиака окажутся весьма удачливыми и счастливыми.

Так, Близнецов в это время ждет неожиданный сюрприз, который полностью изменит их жизнь. Им удастся понять, чего они хотят, а судьба тут же предложит путь для реализации самых смелых желаний и амбиций.

Девам стоит сконцентрироваться на карьере и учебе. Новые знания будут даваться легко, а окружение непременно предложит ряд возможностей, которые позволят улучшить жизнь.

Скорпионам же стоит приготовиться к жизненным перипетиям. Однако из всех сложностей они легко выйдут победителями и полностью изменят свою жизнь.

Стрельцов ждет повышение на службе и карьерные успехи. Их старания отметят и начальство, и коллеги. А некоторым представителям этого знака даже удастся найти новый источник дохода.

Смелых Водолеев ждет улучшение жизни. Тем, кто пойдет на риск, предложат повышение. Астрологи уверены, что все амбициозные планы непременно воплотятся в жизнь, полностью ее изменив.