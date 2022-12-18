Счастливчики: астрологи назвали знаки Зодиака, которые озолотятся в 2023 году

Богатство само по себе никому не принесло большого счастья. Однако деньги можно потратить на то, что делает человека счастливым - путешествия, любимые хобби, благотворительность… Иметь такой доход, который позволяет не только покрывать все свои потребности, но и откладывать про запас солидные суммы, мечтают очень многие. В новому году немалое количество людей планирует в разы поднять свой доход, но, по словам астрологов, если они родились не под тем созвездием, любые затраченные усилия будут напрасными. Специалисты рассказали, какие знаки в год Черного Водяного Кролика смогут добиться полного материального благополучия.

Телец

Представители земного знака, в принципе, и так никогда не испытывают проблем с финансами. Они всегда четко знают, сколько денег у них на счетах и как их приумножить. Однако в 2023 году материальное благополучие Тельцов только возрастет. Астрологи говорят о том, что у уроженцев этого знака появятся дополнительные источники дохода, один или несколько.

Не стоит бояться рискованных финансовых операций - фортуна в любом случае будет на стороне Тельцов.

Лев

Люди, рожденные под знаком Львов, известны своей щедростью. Быть может, именно поэтому Черный Водяной кролик решил вознаградить их материально? Так или иначе, даже если в предшествующие месяцы у представителей огненного знака были денежные трудности или долги, с наступлением 2023 года все проблемы благополучно разрешатся.

Небесные светила сулят Львам новые источники дохода, а также повышение по карьерной лестнице и увеличение зарплаты.

Дева

Уроженцы земного знака очень бережливы и аккуратны во всем, что касается финансов. Они крайне осторожно относятся к инвестициям и предпочитают экономить, однако астрологи говорят, что в 2023 году Девам не стоит бояться мошенников или нехватки денежных средств. В год Черного Водяного Кролика представители знака смогут позволить себе крупные покупки, о которых давно мечтали, но не решались на них. Фортуна точно будет на их стороне.

Скорпион

Еще один знак зодиака, финансы которого не просто будут в полном порядке, а приумножатся - это Скорпион. Представители водной стихии в год Черного Водяного Кролика станут обладателями крупной суммы, возможно, это будет солидная премия или неожиданное наследство. Кроме того, карьера Скорпионов пойдет в гору, а вместе с ней вырастет и заработная плата.