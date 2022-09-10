Счастливчики: 4 знака Зодиака, которые склонны к большому заработку

Большая зарплата - это то, о чем мечтают многие знаки зодиака, но не каждому удается ее добиться. Астрологи считают, что одного желания ежемесячно получать на карту солидную сумму денег недостаточно - важно обладать чертами характера, которые способствуют успешному продвижению по карьерной лестнице, а следовательно, и повышению заработной платы. Рассказываем, какие четыре знака зодиака, по мнению специалистов, обладают для этого всеми необходимыми данными.

Телец

Люди, появившиеся на свет под знаком Тельца, обладают завидным упорством. Если они поставили себе целью получить высокую должность, а вместе с ней и другие привилегии, в том числе высокую зарплату - значит, рано или поздно они этого добьются.

А зная характер Тельцов, можно с полной уверенностью утверждать, что все-таки “рано”.

Они не боятся ответственности и сложных задач, поэтому часто занимают кресло лидера и получают соответствующий заработок.

Стрелец

Стрельцам свойственно такое качество, как амбициозность. Представители огненного знака убеждены, что достойны самого лучшего, в том числе самого высокого заработка, который только может быть в их сфере. И они непременно добьются намеченной цели - в этом можно не сомневаться.

А как только Стрелец дойдет до “потолка” в своей компании, он уступит это место кому-то еще и отправится на поиски другого, еще более доходного места.

Козерог

Уроженцы земного знака с самого детства ставят перед собой высокие цели. С возрастом это свойство только крепнет. Мало-помалу, ступенька за ступенькой, Козерог будет подниматься вверх по карьерной лестнице, пока не достигнет самого верха. С деньгами этот знак обращается аккуратно, не транжирит их налево и направо, а тщательно копит или инвестирует в выгодные проекты.

Поэтому неудивительно, что у Козерогов в кошельке всегда много купюр, а на банковском счете хранится фантастическая сумма.

Водолей

Представители воздушной стихии от природы наделены превосходной интуицией, гибким умом, желанием узнавать новое и совершенствоваться в своей сфере. Все это помогает Водолеям достичь таких высот в карьере, о каких другим знакам зодиака приходится только мечтать.