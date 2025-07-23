«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог

Разбираемся, что движет актрисой, и почему это так волнует поклонников.

Когда актриса Мерьем Узерли играла Хюррем-султан в «Великолепном веке», зрители не могли оторваться — не только от игры, но и от её выразительной, живой внешности. Однако после завершения съемок актриса сильно изменилась — и внешне, и внутренне.

Она ушла из проекта раньше финала, ссылаясь на эмоциональное и психологическое выгорание. А потом появилась на публике с заметно изменённым лицом — с новыми губами, как минимум.

Публика сразу возмутилась, и хейта было предостаточно: одни говорили, что «испортила природную красоту», другие — что «не похожа сама на себя». Вопросов было больше, чем ответов.

Чтобы разобраться, зачем звезды решаются на радикальные перемены, и почему это так задевает посторонних людей, мы поговорили с психоаналитиком Людмилой Поляновой.

Почему внешность звёзд обсуждают, и так ли это плохо?

Изменения во внешности — личное дело, но только не для звёзд. Люди считают, что если актёр или певица у всех на виду — значит, всё, что они делают, можно и нужно обсуждать.

«Если человек публичный, он так или иначе будет вызывать интерес. К тому же, селебрити зачастую и не скрывают информацию о проведенных бьюти-процедурах, даже если они не так бросаются в глаза, как увеличенные губы.

Во многом, кстати, они так делают из-за того, что сами любят привлекать внимание любыми способами», — отметила эксперт.

Стоит ли осуждать Мерьем Узерли за изменения во внешности? Вопрос сложный и неоднозначный. С одной стороны, публичные люди действительно становятся объектами пристального внимания, и их внешность — часть профессионального образа.

С другой — каждый человек имеет право распоряжаться своим телом так, как считает нужным. Возможно, фанатам стоит проявить больше понимания: актерская профессия диктует жесткие стандарты, а давление общественности только усугубляет ситуацию.

Но что же до самой Узерли? Не могли не спросить эксперта, что именно могло побудить эффектную звезду кино на столь серьезные изменения.

Страх старения или профессиональная необходимость?

Понятно, что актерская профессия требует соответствия определенным стандартам красоты, особенно в индустрии, где молодость порой ценится выше таланта. Возможно, актриса просто пыталась соответствовать ожиданиям?

«Если говорить об Узерли, это составляющая ее профессии. Многие в кино и театре поддерживают свою внешность. Но когда молодые девушки превращаются в "андроидов" с одинаковыми носами и скулами — это уже вопрос внутренней культуры и самооценки», — комментирует Полянова.

Эксперт также не исключает, что с другой стороны, чрезмерные изменения могут говорить о глубоких психологических проблемах — страхе старости, непринятии себя или желании доказать что-то миру.

Учитывая, что проект не лучшим образом сказался на ментальном здоровье актрисы, возможно, она хотела как-то обновиться. Но так или иначе, лишь самой Узерли известны ее настоящие мотивы.

Когда уход за собой превращается в одержимость?

Пластика и косметология — не зло, если используются разумно. Но грань между уходом за собой и зависимостью от процедур очень тонка, и об этом не стоит забывать.

«В норме замечательно, что есть пластическая хирургия. Но когда в 50 лет пытаются выглядеть на 20 — это смешно и печально.

Счастливая женщина принимает все этапы жизни: быть девушкой, женой, матерью, бабушкой — это нормально», — говорит психоаналитик.

Так что Мерьем Узерли, как и многие звезды, оказалась в ловушке общественного мнения. С одной стороны — давление индустрии, с другой — осуждение фанатов. Но, возможно, вместо хейта стоит задуматься: а не мы ли сами создаем эти нереалистичные стандарты?

Ранее мы писали: Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке