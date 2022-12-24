Счастливая Людмила и дерзкая Катерина: как на самом деле должен был закончиться фильм Меньшова
Не всем понравится такая концовка.
Владимир Меньшов смог снять настолько хорошую картину, что даже несмотря на холодную войну, её по достоинству оценили за океаном. История была такой живой и трогательной, что фильм удостоился «Оскара».
Бумажный источник все же отличался от показанного на экранах произведения.
По задумке автора Людмила была смелой и умной девушкой, а также хорошей подругой, которая всегда готова помочь. В книге она не предстает как абсолютный злодей, а наоборот, даже старается образумить Катю Тихомирову.
В конце концов героиня Ирины Муравьевой становится счастливой со своим любовником, у которого умирает жена.
В это время всеми любимая Катерина раскрывается не как исключительно положительная женщина, а как расчетливая карьеристка, способная даже подставить ради своей выгоды.
Очевидно, что такие подробности изменили бы отношение зрителей к персонажам.