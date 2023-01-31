Счастливая цифра 2023 года известна: она принесет успех и везение

Нумерология - старинное учение, пришедшее к нам из глубины веков. Согласно его философии, каждое число несёт в себе определённое значение и способно оказать значительное влияние на судьбу человека. Эксперты рассказали, что в наступившем году Черного Водяного Кролика особую удачу всем без исключения принесет число 7. Чтобы достаток и везение всегда были на вашей стороне, необходимо подружиться с "великолепной семеркой".

О том, что цифра 7 наделена особыми свойствами, многие из нас знают ещё в детства из волшебных сказок.

Согласно нумерологии, выбор древних мудрецов и сказителей недаром пал на семёрку. Дело в том, что в первой десятке это число является самым простым. Именно с ним связаны многие важные символы в мировой культуре.

Ещё в Древнем Шумере люди знали, что за семь дней сменяются фазы Луны - этот отрезок времени и стал основой для современной недели. В христианстве семёрка тоже играет немаловажную роль: за семь дней бог сотворил мир, существует семь уровней небес, смертных грехов, которым подвержен человек, тоже семь.

Одним словом, число это важное и в 2023 году оно не потеряет актуальности.

По словам нумерологов, оно складывается из суммы цифр 2+0+2+3: в результате появляется цифра семь, которая в год Черного Водяного Кролика сулит яркие впечатления, запоминающиеся события и знакомства, которые в дальнейшем перерастут в надёжные связи.

Но не стоит ожидать, что магия числа сделает все за вас. Для того, чтобы на протяжении последующих двенадцати месяцев везение сопутствовало вам, необходимо все же приложить к этому определенные усилия. Как говорится, под лежачий камень вода не течет, и лентяям успех на голову так просто не сваливается.

Трудолюбивые люди, усердно работающие над своим карьерным ростом, получат от семерки и покровителя года награду.

Их старания с лихвой окупятся: может появиться дополнительный источник дохода, также не исключено повышение в должности, а вместе с ним и увеличение заработной платы.

Возможны и небольшие трудности, куда же без них, но важно помнить о том, что они временные. В остальном удача будет на вашей стороне. Чтобы год Кролика был ещё более благополучным, астрологи рекомендуют избавиться от лишних вещей в доме и на работе, устроить генеральную уборку и найти свои уникальные способы поднятия настроения.