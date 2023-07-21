Счастливая, без штанов: Загитова снялась в провокационном виде (фото)

Алина Загитова умеет удивлять. Спортсменка нашла себе новое увлечение, которое позволило ей показать свою стройную фигуру во всей красе.

С недавних пор фигуристка катается на вейкборде. В социальных сетях олимпийская чемпионка поделилась кадрами с очередной тренировки. Загитова снялась в провокационном виде. Она надела слитный купальник и приняла эффектную позу, чтобы продемонстрировать длинные ноги.

При этом Алина счастливо улыбалась, отвернувшись в сторону. Судя по всему, новое хобби приносит Загитовой массу положительных эмоций. Хотя без досадных промахов не обходится. Спортсменка далеко не сразу научилась держать равновесие. Она показала фанатам, как падала с доски, и попросила не повторять подобных трюков.

Поклонники же осыпали фигуристку комплиментами.