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Счастливая, без штанов: Загитова снялась в провокационном виде (фото)

21 июля 2023 11:15
Счастливая, без штанов: Загитова снялась в провокационном виде (фото)

Звезда нарвалась на комплименты.

Алина Загитова умеет удивлять. Спортсменка нашла себе новое увлечение, которое позволило ей показать свою стройную фигуру во всей красе.

С недавних пор фигуристка катается на вейкборде. В социальных сетях олимпийская чемпионка поделилась кадрами с очередной тренировки. Загитова снялась в провокационном виде. Она надела слитный купальник и приняла эффектную позу, чтобы продемонстрировать длинные ноги.

При этом Алина счастливо улыбалась, отвернувшись в сторону. Судя по всему, новое хобби приносит Загитовой массу положительных эмоций. Хотя без досадных промахов не обходится. Спортсменка далеко не сразу научилась держать равновесие. Она показала фанатам, как падала с доски, и попросила не повторять подобных трюков.

Поклонники же осыпали фигуристку комплиментами.

Счастливая, без штанов: Загитова снялась в провокационном виде (фото)

«Ты чего такая красотка?», «Потрясающая девушка», «Алина, выглядишь шикарно», — подметили фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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