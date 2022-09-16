Счастлива на Рублевке: кому из солисток «Лицея» повезло больше всех

Женская поп-группа «Лицей» была на пике популярности в начале 90-х. Анастасия Макаревич, Лена Перова и Изольда Ишханишвили совмещали учебу в школе и выступления на сцене с группами «Воскресение» и «Машина времени» и даже с самим Муслимом Магомаевым. Такой напряженный график был не под силу и взрослым певицам, поэтому девушки-подростки откровенно выдыхались. Первой из группы ушла Перова в 1997 году, признавшись, что больше не может продолжать существовать в таком режиме. Ее заменили на Анну Плетневу.

В 2001 году об усталости и невозможности дальше выступать заявила и Изольда. Спустя 2 года она попыталась запустить собственный музыкальный проект «Шоколад», но до выступлений на сцене дело не дошло. Стройную блондинку с пышной копной кудрей захватила гламурная столичная жизнь: Ишханишвили посещала все важные мероприятия в клубах и ресторанах. На одном из них она и познакомилась с Дмитрием Десятниковым, владельцем крупного строительного бизнеса.

Вскоре пара поженилась, и предприниматель перевез супругу в дом на Рублевке. В 2012 году Изольда родила сына Диму. Теперь 45-летняя «лицеистка» продолжает вести жизнь светской львицы, занимается распространением швейцарской косметики и много путешествует по всему миру.