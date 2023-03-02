Счастье рядом: только эти знаки Зодиака вырвутся из черной полосы весной

Удача и везение уже спешат к представителям этих знаков.

Весна неизменно ассоциируется с обновлением, радостью и процветанием. Это время года, когда природа возрождается после зимнего сна, как будто создано для того, чтобы быть счастливым. Астрологи выяснили, какие три знака зодиака уже в марте почувствуют приятные перемены - удача будет преследовать их абсолютно во всех сферах жизни. Карьера, любовь, здоровье - хорошие новости посыпятся как из рога изобилия.

Овен

Звезды сулят огненному знаку благоприятные перемены в сфере карьеры. Весной руководство обратит на представителей этого знака особое внимание, но пугаться этого не стоит - к Овну будут присматриваться как к перспективному кандидату на одну из солидных должностей.

Испытание, которое приготовит для уроженцев этого знака начальство, будет не самым простым, но они успешно с ним справятся.

В конце весны 2023 овен уже будет сидеть на Той Самой Должности, наслаждаться новыми возможностями и открывшимися перспективами.

Скорпион

Весна 2023 начнется для Скорпиона не совсем гладко, как может показаться на первый взгляд. Придется либо сменить место работы, либо должность. На самом же деле перемены будут исключительно благоприятными, и уроженцы водного знака поймут это очень скоро.

Самое главное, то обещают Скорпиону звезды - это материальное благополучие.

На новом месте или должности зарплата этого знака заметно возрастет, что позволит воплотить в реальность свою заветную мечту, например, путешествие или покупку собственного авто.

Водолей

Если на протяжении последних месяцев представители воздушного знака чувствовали себя несчастными и подавленными, то весной в их жизни наступит долгожданная светлая полоса. Рядом появятся люди, которые зарядят вдохновением и энергией.

Особенно повезет Водолею со здоровьем и любовью. Недуги, которые беспокоили этот знак, уйдут в прошлое. А знакомство с интересным представителем противоположного пола обещает перерасти в настоящее чувство, трепетное, сильное и прекрасное.

Рыбы

Представителям водного знака астрологи рекомендуют прислушаться к своей интуиции. Она подскажет, как необходимо действовать, чтобы добиться желаемого - а целей и задач на весенние и последующие месяцы у Рыб действительно хватает.

Весна 2023 - самое время для того, чтобы заняться саморазвитием или попробовать открыть собственное дело.

Небесные светила говорят, что хобби вполне может перерасти в маленький, но прибыльный и приносящий своему владельцу удовольствие бизнес.