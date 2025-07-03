Made in China: парящие скалы Пандоры Кэмерон нашел на Земле, и вот где снимали первый «Аватар»

Минимум эффектов и вот они уже левитируют в небе.

Если вы смотрите «Аватар» и ловите себя на мысли: «Так не бывает», — срочно знакомьтесь с горами в Чжанцзяцзе, что находится в Китае. У Джеймса Кэмерона, конечно, CGI специалисты кое-что подрисовали, ведь законы физики на Земле еще действуют.

Но вдохновение для парящих гор Аллилуйя он искал в реальности — и нашёл его в китайской провинции Хунань.

Горы из Пандоры

Национальный парк Чжанцзяцзе — не просто место с красивыми скалами. Это как Пандора, но с автобусами, народными танцами и стеклянным мостом длиной в 430 метров.

Здесь не летают на икранах и не воюют за ископаемые, зато можно прокатиться по каньону, где скалы скрыты в тумане так, что кажется — и впрямь парят. Недаром одну из вершин переименовали в «Скалу Аватара Аллилуйя» — китайцы знают, как продавать природные красоты туристам.

Что известно про скалы

Факт для знатоков: скалы Чжанцзяцзе формировались почти 400 миллионов лет. Сначала тут было море, потом — столбы из песчаника, потом — сосны, растущие вертикально из камня. Это как если бы природа сама по себе сгенерировала арт-объект. Джеймс Кэмерон просто нажал «Ctrl+C», дизайнеры поработали в «Фотошопе» и вуаля.

Что здесь есть:

3000 каменных исполинов, которые действительно кажутся висящими в воздухе.

Пещеры, в том числе шестикилометровый «Жёлтый дракон».

Животные, которых вы больше нигде не встретите: гигантская саламандра длиной в полтора метра, кабарги и золотые фазаны.

И, конечно, стеклянный мост, по которому идёшь как по воздуху.

Для тех, кто мечтает очутиться в Пандоре:

Из Пекина — 2,5 часа на самолёте, из Шанхая — ещё быстрее. Прямо от аэропорта — на автобусе или такси в сторону Улинъюаня. Там начинается другая реальность. Сам парк — это 48 км² фантастических ландшафтов, раскиданных среди ущелий, скал, каньонов и облаков.

Пока Кэмерон монтирует третью и работает над четвертой частями, действие которых будет больше сосредоточено в океане, вы можете увидеть горы из первой ленты.

Почти Богоматерь мира Пандоры: от кого забеременела Грейс в «Аватаре».