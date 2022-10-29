Счастье не в деньгах: на что променял союзную славу мудрый Вицин

Георгий Вицин был любим миллионам зрителей. Его образ Труса из комедий Гайдая навсегда вошел в историю кино. Вицин был не только талантливым актером, но и примерным семьянином. Более полувека артист прожил в браке с костюмером Тамарой Мичуриной, у пары родилась дочь Наталья.

Вицин признавался, что именно семья (а также природа) – это его главные ценности: