Счастье не в деньгах: на что променял союзную славу мудрый Вицин
У артиста были совсем другие приоритеты.
Георгий Вицин был любим миллионам зрителей. Его образ Труса из комедий Гайдая навсегда вошел в историю кино. Вицин был не только талантливым актером, но и примерным семьянином. Более полувека артист прожил в браке с костюмером Тамарой Мичуриной, у пары родилась дочь Наталья.
Вицин признавался, что именно семья (а также природа) – это его главные ценности:
«Время доказало мне, что смысл жизни все же не в деньгах и не в славе... Нормальную жизненную позицию человека вижу в терпении. Это главное, что в себе нужно развить. По-моему, пока жив, очень легко быть счастливым. А когда есть собака, жена, дочь и добрые воспоминания – это уже сверх нормы для пожилого человека! Если бы я не стал артистом, я бы стал натуралистом — люблю растения, птиц, особенно животных».