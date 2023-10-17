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Сцену с Муравьевой вырезали из фильма «Москва слезам не верит»: только Меньшов знал, чем для нее все закончилось

17 октября 2023 11:30
Сцену с Муравьевой вырезали из фильма «Москва слезам не верит»: только Меньшов знал, чем для нее все закончилось

Историю героини сократили чуть ли не наполовину.

Картина «Москва слезам не верит» покорила весь мир. Шедевр Владимира Меньшова полюбили не только в Советском Союзе, но и за океаном. В истории трех подруг-провинциалок было что-то знакомое каждой женщине. В первой половине фильма Людмила в исполнении Ирины Муравьевой ловит удачу за хвост и выходит замуж за спортсмена, однако в конце картины мы видим ее у разбитого корыта. Кое-что в истории было упущено.

Вторая часть картины начинается с временного скачка: зрители видят повзрослевших героинь, судьба которых сильно изменилась. Если ветреная и поверхностная Людмила развелась и работает в химчистке, то трудолюбивая Катерина окончила институт и стала директором крупного предприятия.

По задумке режиссера в киноленте должен был появиться «промежуточный» временной отрезок. Пока героиня Муравьевой наслаждается славой своего супруга, подруги, которым приходится постоянно работать, ей завидуют. Тогда девушки еще не подозревают, как повернется их судьба.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Алла Новикова
Алла Новикова
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