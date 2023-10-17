Сцену с Муравьевой вырезали из фильма «Москва слезам не верит»: только Меньшов знал, чем для нее все закончилось

Картина «Москва слезам не верит» покорила весь мир. Шедевр Владимира Меньшова полюбили не только в Советском Союзе, но и за океаном. В истории трех подруг-провинциалок было что-то знакомое каждой женщине. В первой половине фильма Людмила в исполнении Ирины Муравьевой ловит удачу за хвост и выходит замуж за спортсмена, однако в конце картины мы видим ее у разбитого корыта. Кое-что в истории было упущено.

Вторая часть картины начинается с временного скачка: зрители видят повзрослевших героинь, судьба которых сильно изменилась. Если ветреная и поверхностная Людмила развелась и работает в химчистке, то трудолюбивая Катерина окончила институт и стала директором крупного предприятия.

По задумке режиссера в киноленте должен был появиться «промежуточный» временной отрезок. Пока героиня Муравьевой наслаждается славой своего супруга, подруги, которым приходится постоянно работать, ей завидуют. Тогда девушки еще не подозревают, как повернется их судьба.