Сцену из «Операции "Ы"» показали в другом фильме: совпадение полное

Одной из ярких сцен фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» стала перекличка нарушителей для отправки на общественные работы. Капитан милиции перечисляет возможные места, на которые персонаж Алексея Смирнова неизменно отвечает: «Я!» Тогда из толпы доносится фраза, которая ушла в народ «Огласите весь список, пожалуйста».

А внимательные пользователи Сети обнаружили, что сцена с перекличкой есть не только в комедии Леонида Гайдая. В 1965 году на экраны также вышла картина Александра Файнциммера «Спящий лев». И в ней был точно такой же эпизод, где милиционер перечислял людей, стоя перед шеренгой. Речь шла о проведении стрельбищ.

Так как ленты вышли в один и тот же год, доподлинно не известно, был ли плагиат и кто придумал отрывок первым. Гайдай в интервью заявлял, что сцена была навеяна его службой в армии, где он готов был вызваться и в кавалерию, и на флот, и в артиллерию, чем сильно раздражал офицеров, пишет Дзен-канал «Вагант ».