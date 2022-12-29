Сцену из «Иронии судьбы» полвека считали ляпом: выяснилось, что Рязанова зря ругали

Сюжетной завязкой любимой новогодней комедии россиян «Ирония судьбы» стала сцена, в которой нетрезвого Женю Лукашина отправляют в полет по чужому билету. Но те, кто часто пользуется авиасообщением, еще тогда, в годы СССР, сочли этот эпизод ляпом. На борт не только не пустили бы плохо соображающего пассажира, но и предварительно сверили бы данные на билете и в паспорте.

Однако в реальности никакого промаха Рязанов не совершал. Когда режиссер и Эмиль Брагинский написали пьесу, по которой позже был снят фильм, билеты на самолет были еще неименными. При посадке нужно было просто показать свой паспорт или хотя бы справку из колхоза. А с 1970-х всему населению СССР уже начали массово выдавать документы, удостоверяющие личность, а билеты стали именными.

Поэтому если в пьесе тот факт, как Лукашин оказался в самолете, никого не удивил, то в картине это показалось уже странным. Но режиссер не стал переписывать сценарий, ведь этот ход являлся изюминкой сюжета.