Сценарий существовал, актеры были на низком старте: почему Балабанов разрешил снять «Брат 3» другому режиссеру

24 ноября 2025 07:00
По итогу фильм снял совершенно другой режиссер, не позвав никого из оригинального каста.

Так себе прокат фильма «Брат 3» 2024 года, собравшего в прокате лишь около 530 тысяч рублей и получившего сокрушительно низкие оценки на агрегаторах, вновь заставил задуматься: а почему же третью часть легендарной дилогии не снял ее создатель, Алексей Балабанов?

Ответ кроется в принципиальной позиции режиссера, для которого история Данилы Багрова была неотделима от своего времени и главного актера.

Идея третьего фильма витала в воздухе с момента выхода «Брата 2». Продюсер Сергей Сельянов подтверждал, что изначально они с Балабановым мыслили трилогией по архетипической схеме: первый фильм — Петербург, второй — Москва, третий — «самое главное» место силы, которым должна была стать Америка.

Первая причина отказа

Трагическая гибель Сергея Бодрова-младшего в 2002 году поставила крест на этих планах. Бодров был не просто исполнителем главной роли; он был воплощением Данилы Багрова, и мэтр даже не мог подумать продолжать историю без друга. Более того, Балабанов надолго закрылся после трагедии.

Вторая причина

Даже когда Виктор Сухоруков, сыгравший Виктора Багрова в первой части, предложил Балабанову безумный, но яркий сценарий для «Брата 3», режиссер был категорически против.

Ключевая фраза, объясняющая всё, прозвучала из уст самого Балабанова в ответ на предложение Сухорукова: «Пусть делает кто хочет и что хочет. Я делать не буду, я не знаю этого времени».

Вот каким был сюжет: «Представь себе, меня мексиканцы спасают из американской тюрьмы, запечатывают в бочке из-под солярки, сажают в танкер, танкер через Атлантику летит в Петербург, потом открывается крышка, вылезает черная рожа Сухорукова с белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну, здравствуй, Родина!"»

Но для Балабанова «Брат» и «Брат 2» были не просто криминальными драмами, а точными срезами эпохи — лихих 90-х и начала нулевых. Данила Багров был продуктом того времени, его героем и антигероем, молодым и добрым парнем, которого сломала война и мир вокруг.

Переносить эту историю в новые реалии, без Сергея Бодрова, с мексиканцами и одним лишь Сухоруковым, режиссер не желал.

Таким образом, «Брат 3» 2024 года был пусть и одобрен самим режиссером (косвенно он разрешил снять историю другим), но был создан без понимания главного — что наследие Балабанова не в названии, а в духе времени, который он так точно уловил.

Дома его запрещали: на Каннском фестивале покажут скандальный фильм из России.

Фото: Кадр из фильмов серии «Брат» (1997-2024)
Игорь Мустафин
