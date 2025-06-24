Сценарий пишут с учетом его особенности: создателям «Джона Уика 5» Ривз выдвинул всего одно условие

Из-за него фильм может и не выйти.

Он уже умирал. И не раз. То падал с крыши, то поднимался из могилы, а в четвёртой части — наконец, словно ушёл навсегда. Но зритель-то знал: Джон Уик не просто человек, он икона.

Баба Яга сказочный персонаж и умереть не может. И вот снова разговоры о «Джоне Уике 5».

Ривз поставил ультиматум

Но Киану Ривз, которому в этом году исполнилось 60, уже не тот, кто может пересчитать ребрами лестничный пролет и глазом не моргнуть. Как сообщает источник In Touch, актёр честно говорит: если и возвращаться — то работать не на износ, а с умом.

Сценарий пишут с учетом особенности

Сценарий пишется, Lionsgate жаждет продолжения. Чад Стахелски, бессменный режиссёр, вновь в деле. Но — есть одно «но». Киану готов сниматься, только если экшен будет соразмерен его возможностям.

Он не отказывается от трюков, но от «героического саморазрушения» — вполне. Ривз не капризничает, но хочет, чтобы 60-летний киллер в кадре выглядел органично. За спиной десятилетия съемок в экшен-сценах и много травм.

Он готов снова стать Джоном Уиком, только не безостановчной машиной для убийства, а героем, который принял свой возраст. Сценарий выведет историю за пределы Высокого Стола, впереди новая последняя миссия.

Впрочем, если Том Круз прыгает с биплана в 62, то Киану вполне может показать мастер-класс. Просто не ждите безумной динамики предыдущих лент.

Цыган, белорус и ассасин, но без костяной ноги: почему Джона Уика называют «Бабой Ягой».