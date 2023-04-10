Сценарий «Клона» переписали после съемок: такой финал вы бы не оценили

Бразильская теленовелла «Клон» до сих пор будоражит умы российских зрителей. Сериал покорил своим захватывающим сюжетом, яркими красками и, конечно, страстными историями любви. Но мало кто знает, что изначально одна из пар «Клона» должна была расстаться.

Речь идет о союзе бразильянки Ноэмии и марокканца Мустафы. Массажистка из Сан-Криштована долгие годы оставалась одна и почти без раздумий согласилась выйти замуж за набожного старика. Поначалу казалось, что эти двое, наконец, обрели долгожданное счастье. Но по мере развития сюжета стало ясно, что не все так просто в этой экзотической парочке. Мустафа пытался перевоспитать Ноэмию и сделать ее примерной мусульманской женой, на что получал отпор супруги.

Изначально создатели сериала хотели разлучить эту пару в финале.

Была даже снята сцена, где Ноэмия после очередного скандала уходит развлекаться в баре, а Мустафа не пытается ее остановить и исчезает в толпе. Однако авторам пришлось отказаться от этого эпизода, потому что он не уместился бы в хронометраж последней серии. Так одна из самых ярких пар «Клона» осталась вместе.

Изначальная задумка точно разочаровала бы зрителей, ведь Ноэмия и Мустафа, несмотря на их причуды, были забавной и обаятельной парой. Создатели все же учли, что публика любит этих персонажей, и вырезали их расставание из финала.