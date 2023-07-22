Сценарий к фильму ужасов: правду о «Спящей красавице» замалчивают не зря

Сюжет сказки «Спящая красавица» знаком всем и каждому с детства. Прекрасный принц находит заколдованную принцессу в ее замке и будит ее поцелуем. Однако это переработанная версия Шарля Перро.

Оригинал же напоминает не чудесную историю, а сценарий к фильму ужасов. Начало почти не отличается от версии Перро. Дочь могущественного лорда оказывается заколдованной льняным семенем, застрявшим у нее под ногтем. Отец облачает ее в лучшие одежды, усаживает в кресле и покидает дворец навсегда.

Спустя много лет некий король случайно оказывается на территории этого заброшенного замка. Монарх находит во дворце спящую красавицу и относит ее в постель. Затем он обесчещивает принцессу и возвращается назад к своим владениям.

Героиня же беременеет и рожает двоих детей. Она по-прежнему пребывает во снах, поэтому о младенцах заботятся феи. Как-то один ребенок в поисках материнского молока наткнулся на отравленный палец и принялся его жадно сосать. Семя выпало из-под ногтя, и принцесса проснулась.

Затем героиня снова встречает короля, который опять решил ее навестить в замке. Между ними разгораются чувства, однако жена монарха становится препятствием для их любви. Но благодаря неслыханной удаче они избавляются от «разлучницы», которая едва не накормила супруга незаконнорожденными младенцами. В конце спящая красавица и король воссоединяются.