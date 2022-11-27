Сценарий для этого фильма измеряли килограммами: в СССР посмотрел каждый

Георгий Данелия не жалел ни сил, ни времени, ни бумаги, работая над сценарием картины, ставшей, пожалуй, главным украшением его фильмографии. Режиссер понимал с самого начала, что легко не будет. И не ошибся.

Больше всего постановщик философской картины-утопии в жанре фантастики «Кин-дза-дза!» боялся цензуры. Понимая, что реакция худсовета может быть довольно жесткой, Данелия решил себя подстраховать. Вместе с приятелем Резо Габриадзе он не поленился написать несколько вариантов для каждого из «опасных» эпизодов.

Перед ними стояла непростая задача — сгладить острые углы, но при этом сохранить сцены интересными и злободневными. Работа заняла несколько месяцев, а получившийся сценарий приходилось измерять килограммами. Пачка бумаги внушительного размера, содержащая творение кинодела и его друга, весила пять килограммов.

Утвердить сценарий было трудно, но в итоге Георгий Николаевич все же добился своего. Фильм, который в СССР посмотрел каждый, приобрел статус культового и даже сегодня может похвастаться большой популярностью среди зрителей.