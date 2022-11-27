Сценарий для этого фильма измеряли килограммами: в СССР посмотрел каждый
Ради своей цели режиссер был готов на любые жертвы.
Георгий Данелия не жалел ни сил, ни времени, ни бумаги, работая над сценарием картины, ставшей, пожалуй, главным украшением его фильмографии. Режиссер понимал с самого начала, что легко не будет. И не ошибся.
Больше всего постановщик философской картины-утопии в жанре фантастики «Кин-дза-дза!» боялся цензуры. Понимая, что реакция худсовета может быть довольно жесткой, Данелия решил себя подстраховать. Вместе с приятелем Резо Габриадзе он не поленился написать несколько вариантов для каждого из «опасных» эпизодов.
Перед ними стояла непростая задача — сгладить острые углы, но при этом сохранить сцены интересными и злободневными. Работа заняла несколько месяцев, а получившийся сценарий приходилось измерять килограммами. Пачка бумаги внушительного размера, содержащая творение кинодела и его друга, весила пять килограммов.
Утвердить сценарий было трудно, но в итоге Георгий Николаевич все же добился своего. Фильм, который в СССР посмотрел каждый, приобрел статус культового и даже сегодня может похвастаться большой популярностью среди зрителей.