Сценаристы кусают локти: вы не поверите, как «Просто Мария» добилась семейного счастья

Со своим первым мужем Эухенио Дербесом Виктория Руффо познакомилась во время съемок сериала «Просто Мария», в котором воплотила главную героиню. В этом браке актриса впервые стала матерью, подарив супругу сына Хосе Эдуардо. Однако счастья это знаменитости не принесло.

Возлюбленный артистки не считал нужным хранить ей верность, а та с предательством мириться не захотела. В 1996 году Руффо поставила жирную точку в отношениях с лживым избранником и отправилась дальше на поиски своего счастья.

До сих пор мать Эухенио, влиятельная актриса Сильвия Дербес, не упускает возможности уколоть бывшую жену своего сына, вот только Виктории нет до этого дела. Все потому, что она получила то, чего хотела, и снова вышла замуж.

Избранником звезды, наблюдая за личной жизнью которой, сценаристы кусают локти, стал известный мексиканский политик Омар Файяд. Виктория мечтала родить от него детей, но долгое время ей не удавалось забеременеть. Лишь в 42 года она вновь познала счастье материнства, подарив жизнь двум близнецам — Виктории и Ануару.

Чтобы поднять их на ноги, актрисе пришлось поставить карьеру на паузу. Как бы там ни было, Руффо добилась личного счастья и ни о чем не жалеет. Сегодня она охотно делится кадрами с наследниками в своих социальных сетях.