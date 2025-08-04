Сценарист «Долгой прогулки» боялся разгромного отзыва от Стивена Кинга — все закончилось куда лучше, чем ожидалось

На счету Стивена Кинга уже более сотни самых разных экранизаций всевозможных форматов, но далеко не все из них в итоге получили одобрение культового писателя.
К примеру, поклонники Кинга и не только наверняка знают о том, что хитовое «Сияние» Стэнли Кубрика до сих пор является одной из самых неудачных адаптаций по версии самого Кинга, а некоторые фильмы он и вовсе предпочитает просто игнорировать.
Тем не менее, все сложилось гораздо удачнее для еще одной грядущей экранизации писателя, от которой Кинг остался в восторге — к слову, сценарист антиутопичной драмы ждал гораздо худшего поворота событий.
Сценарист «Долгой прогулки» не решался показать фильм Стивену Кингу — в итоге писатель остался в восторге
Об этом сам автор сценария к фильму Джей Ти Моллнер рассказал на недавно прошедшем Comic-Con, признавшись, что испытывал одновременно и радость, и страх от мысли о том, что сам Кинг будет оценивать его работу.
По словам Моллнера, режиссер Фрэнсис Лоренс связался с ним и рассказал о своем собственном видении адаптации, а первому оно очень понравилось — уверенности Моллнеру добавляло и то, что он уже был хорошо знаком с творчеством Стивена Кинга, а потому знал, какие аспекты истории важно подсветить в сценарии.
Также он добавил, что, хотя и предвкушал работу над экранизацией, очень боялся увидеть негативную реакцию самого писателя — затем, однако, команда показала Кингу фильм целиком, а тот остался доволен результатом.
«Долгая прогулка» — самый первый роман Стивена Кинга, и у него до сих пор не было экранизации
Антиутопичнуую драму Кинг опубликовал в 1967 году, когда ему было всего 19 лет, — вдохновением послужили его личный опыт путешествия автостопом и фраза Джона Кеннеди о пользе, которую приносит организму ходьба пешком.
«Долгая прогулка» была опубликована под псевдонимом Ричард Бахман, а с самого момента появления книги на прилавках режиссеры то и дело пытались воплотить историю на экране, но каждый раз что-то шло не по плану.
В итоге спустя несколько лет мучений права на экранизацию получил Фрэнсис Лоренс, а его «Долгая прогулка» пока что обещает стать одной из лучших экранизаций произведений Кинга. Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах запланирована на 12 сентября.
Кстати, снять «Долгую прогулку» когда-то собирался и давний коллега Кинга Фрэнк Дарабонт — о том, почему мечта режиссера так и не стала реальностью, можно почитать здесь.