Сценарист «Долгой прогулки» боялся разгромного отзыва от Стивена Кинга — все закончилось куда лучше, чем ожидалось

Грядущий фильм станет пока что единственной адаптацией одной из самых первых работ писателя.

На счету Стивена Кинга уже более сотни самых разных экранизаций всевозможных форматов, но далеко не все из них в итоге получили одобрение культового писателя.

К примеру, поклонники Кинга и не только наверняка знают о том, что хитовое «Сияние» Стэнли Кубрика до сих пор является одной из самых неудачных адаптаций по версии самого Кинга, а некоторые фильмы он и вовсе предпочитает просто игнорировать.

Тем не менее, все сложилось гораздо удачнее для еще одной грядущей экранизации писателя, от которой Кинг остался в восторге — к слову, сценарист антиутопичной драмы ждал гораздо худшего поворота событий.

Сценарист «Долгой прогулки» не решался показать фильм Стивену Кингу — в итоге писатель остался в восторге

Об этом сам автор сценария к фильму Джей Ти Моллнер рассказал на недавно прошедшем Comic-Con, признавшись, что испытывал одновременно и радость, и страх от мысли о том, что сам Кинг будет оценивать его работу.

По словам Моллнера, режиссер Фрэнсис Лоренс связался с ним и рассказал о своем собственном видении адаптации, а первому оно очень понравилось — уверенности Моллнеру добавляло и то, что он уже был хорошо знаком с творчеством Стивена Кинга, а потому знал, какие аспекты истории важно подсветить в сценарии.

Также он добавил, что, хотя и предвкушал работу над экранизацией, очень боялся увидеть негативную реакцию самого писателя — затем, однако, команда показала Кингу фильм целиком, а тот остался доволен результатом.

«Долгая прогулка» — самый первый роман Стивена Кинга, и у него до сих пор не было экранизации

Антиутопичнуую драму Кинг опубликовал в 1967 году, когда ему было всего 19 лет, — вдохновением послужили его личный опыт путешествия автостопом и фраза Джона Кеннеди о пользе, которую приносит организму ходьба пешком.

«Долгая прогулка» была опубликована под псевдонимом Ричард Бахман, а с самого момента появления книги на прилавках режиссеры то и дело пытались воплотить историю на экране, но каждый раз что-то шло не по плану.

В итоге спустя несколько лет мучений права на экранизацию получил Фрэнсис Лоренс, а его «Долгая прогулка» пока что обещает стать одной из лучших экранизаций произведений Кинга. Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах запланирована на 12 сентября.

Кстати, снять «Долгую прогулку» когда-то собирался и давний коллега Кинга Фрэнк Дарабонт — о том, почему мечта режиссера так и не стала реальностью, можно почитать здесь.