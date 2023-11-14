Сцена в «Человеке с бульвара Капуцинов» оказалась пророческой: в ней предсказали смерть Миронова

Комедия «Человек с бульвара Капуцинов» была последней работой Андрея Миронова. А сценарий первого в СССР вестерна оказался в плохом смысле слова пророческим. Не совпал способ, но совпал итог.

В ленте героя Миронова убили. Умирал он на глазах у всех друзей. Последним словом культового персонажа было слово «Заряжай». Правда, далее он чудесным образом воскрес. Но жизнь далека от фантазий сценаристов.

Почти сразу после съемок Миронов умер. Причем почти так, как «предсказали» в «Человеке с бульвара Капуцинов». Ему стало плохо на сцене театра прямо во время спектакля. Скорая успела приехать, даже привезла артиста в больницу. Но там медики ничего не смогли сделать. Артист скончался. И не успел увидеть премьерный показ фильма, который всей душой полюбил и за который всей душой болел, сокрушаясь, когда пересматривал на монтаже некоторые сцены, где не доиграл или, по его мнению, переиграл.