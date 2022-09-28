Сцена с гробом стала пророческой: какое решение Мордюковой сгубило сына

Еще на съемках «Молодой гвардии» актриса Нонна Мордюкова влюбилась в коллегу Вячеслава Тихонова. Работники площадки удивлялись таким отношениям: спокойный актер очень сильно отличался по характеру от энергичной Нонны. Но вопреки скептикам, пара поженилась, а в 1950 году у них родился сын Владимир.

Воспитание мальчика легло на плечи бабушек и дедушек, пока родители строили карьеру. А когда мальчику было 13 лет, Тихонов и Мордюкова развелись. Подросток связался с плохой компанией и пристрастился к спиртному. После выпуска из школы Владимир не собирался становиться актером и хотел поступать в юридический вуз. Но Нонна настояла, и юношу зачислили в Щукинское училище.

Тихонов-младший начал сниматься в 1967 году. Самой его значительной ролью осталась работа в картине «Русское поле» (1971), где он сыграл вместе с матерью. Причем его герой в фильме умирал. Сцена с гробом, в котором лежал сын, повторилась для Мордюковой и в реальности. К зависимости от горячительных напитков у Владимира постепенно прибавились еще и проблемы с запрещенными веществами. В 1990 году 40-летний актер скончался.